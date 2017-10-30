Банк УРАЛСИБ запустил Бизнес-плейс для предпринимателей

Сервис призван помочь предпринимателям быстро начать и эффективно развивать собственное дело.
Адрес площадки - https://market.uralsib.ru/. На первом этапе клиенты-предприниматели смогут пройти обучение в Университете бизнеса банка и заказать необходимые для бизнеса сервисы. Уже доступна возможность оставить заявку на интернет-бухгалтерию, онлайн-кассу, сайт и юридическую поддержку бизнеса.
Кроме того, предприниматель может подключить онлайн-отчетность, эффективный отдел продаж и бэк-офис интернет магазина, а также заказать услуги ремонта для офиса и техники.
В ближайшее время планируется запуск сервиса, с помощью которого можно будет подать документы для регистрации ООО или ИП. Следующим этапом станет реализация интегрированного в Интернет-банк для юридических лиц платежного сервиса, который позволит клиентам банка моментально оплачивать услугу, не покидая площадки.
- При создании и развитии бизнес-плейс для предпринимателей мы ориентируемся на наиболее актуальные потребности бизнеса, которые выявляются нами в процессе исследований и ежедневного общения с нашими клиентами, – отмечает Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ». – Мы отбираем предложения только проверенных партнеров, при этом услуги клиентам банка будут оказываться по специальным, более выгодным ценам.
Бизнес-плейс УРАЛСИБа планируется постоянно пополнять новыми полезными и актуальными для предпринимателей сервисами. В результате клиенты банка получат комплексную экосистему для бизнеса, которая обеспечит им полный спектр финансовых и нефинансовых услуг на всех этапах его жизненного цикла: начиная от идеи создания бизнеса и заканчивая поддержкой на этапе его роста и активного развития.
Справка. Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 октября 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 278 точек продаж, 1 490 банкоматов, 520 платежных терминалов и 23 174 POS-терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.