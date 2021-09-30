Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в сентябре 2021 года

2. Администрация Уфы может лишиться крупных объектов недвижимости общей стоимостью около 276 миллионов рублей. В 2017 году эти здания передали МУП «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) в хозяйственное ведение, а предприятие заложило их в банке для получения кредита