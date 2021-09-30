Почему при покупке квартиры всё больше уфимцев обращают внимание на фасады

Сегодня стильный фасад определяет класс жилого комплекса, наряду с другими преимуществами и особенностями. Экстерьер не менее важен, чем планировочные решения квартир и благоустройство территории жилого комплекса. О том существует ли мода на фасады нам рассказали в ГК «Первый Трест», чьи фасадные решения стали визитной карточкой города, впечатляя своим стильным видом, как жителей, так и гостей нашей столицы.
Наиболее популярным и модным вариантом для облицовки фасада в настоящее время являются, навесные вентилируемые системы. Именно благодаря разнообразию технологий и материалов, используемых для их производства можно реализовать очень интересные дизайнерские решения. Проектируя свои жилые комплексы, мы используем индивидуальный подход: учитывая класс дома, его окружение, концепцию. Но в любом случае не зависимо от этих факторов мы всегда выбираем только высококачественные материалы от мировых производителей. Ведь фасад современного жилого дома — это не только одежда, по которой встречают, а в том числе элемент энергоэффективной системы и залог комфортной жизни и экономической выгоды будущих жильцов. Поэтому важно соблюсти баланс, найти гармоничное соотношение эстетики и качества. Например, для облицовки жилого комплекса нового поколения «Новатор» мы выбрали фиброцементные панели известного бренда EQUITONE. Они обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, при этом полностью экологичны, рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Являясь премиальной линейкой фасадных панелей из фиброцемента, бренд входит в состав международного холдинга Etex, чьи заводы расположены в 44 странах мира, в случае ЖК «новатор» поставки будут осуществляться из Германии и Бельгии.
Одним из ключевых моментов облицовки здания является защита несущих конструкций от атмосферных воздействий. Фасады должны обладать механической, химической, гигрометрической и тепловой устойчивостью. И фиброцементные панели EQUITONE собрали наиболее полный список характеристик:
- Ещё одна важная задача современного фасада - вписываться в городскую среду и формировать настроение жителей. И для реализации жилого комплекса «Новатор» мы выбрали сочетание белого, графитового и терракотового оттенков, которое создаст многоплановое визуальное восприятие комплекса и гармонично впишет его в окружающую среду современного города. К тому же выбранные нами панели производят по уникальной технологии - окрашивания в массе, которая позволяет сохранить внешний вид жилого комплекса без выцветания на протяжении многих лет эксплуатации под лучами солнца. Поэтому мы уверены, что, возвращаясь домой или прогуливаясь по территории «Новатора», его жильцы всегда будут получать эстетическое удовольствие от внешнего вида жилого комплекса, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что строительство в России, вне всякого сомнения, имеет свою специфику, продиктованную климатическими условиями. И в такой ситуации особую важность приобретает качество и фактура внешней отделки строений, напрямую влияя на ее долговечность и комфорт проживания в доме. Поэтому выбирая квартиру, о фасадах лучше судить не только с точки зрения «нравится – не нравится», но и учитывать качественные характеристики используемых материалов.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. Узнать больше о проектах застройщика можно на сайте 1trest.ru, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.