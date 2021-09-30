Доставка подержанных трамваев из Москвы в Уфу обойдется МУП УИТ в 16 миллионов рублей

Подрядчик, которого будут выбирать после 15 октября (именно до этой даты можно подать заявку на участие в тендере) возьмет на себя обязанность до середины декабря 2021 года доставить 50 вагонов прямиком с трамвайного кольца в Москве до двух трамвайный депо в Уфе.