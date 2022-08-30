Права детей и родителей в сделках с недвижимостью: коротко о главном

- Прежде, чем начинать сбор документов, в первую очередь необходимо проанализировать планируемую сделку и дальнейший переезд. Дело в том, что органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, которая принадлежит детям, только в случае их выгоды — ребенок-собственник должен быть обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади. Родителям или представителям ребенка придется доказать не только то, что он не останется без жилья, а еще и то, что его жилищные условия не ухудшатся. Органы опеки могут отказать в разрешении на продажу квартиры если взамен жилплощади в крупном городе предлагают жилье в небольшом населенном пункте с худшими условиями проживания. Или же приобретаемая квартира стоит гораздо дешевле продающейся. Разницу могут обязать зачислить на счет ребенка, который будет заблокирован до его совершеннолетия, – отметила Аида Галяутдинова.