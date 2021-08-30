В Башкирию осенью съедутся знатоки алкогольного рынка

Как мы уже сообщали ранее, осенью 2021 года Уфа на несколько дней может стать алкогольной столицей мира в связи с тем, что в нашем регионе пройдет такое грандиозное мероприятие, как международный форум алкогольной индустрии. Теперь стала известна дата проведения форума уже известна точно — 21–22 октября 2021 года. Известно и его название — «Высший градус» Заработал сайт, посвященный этому мероприятию, на котором уже началась регистрация участников.
Форум «Высший градус» заявлен как ключевое мероприятие года в алкогольной индустрии формата b2g. В рамках этого мероприятия представители власти и алкогольной индустрии соберутся в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе, прежде всего, для того, чтобы обсудить назревшие проблемы, рассмотреть способы их решения, а также наметить задачи на перспективу.
Чрезвычайно важна вынесенная на Форум проблематика качества и безопасности продукции, развития сырьевой базы, укрепления репутации отечественной продукции на мировом рынке, а также — честной конкуренции и конструктивного взаимодействия всех участников отрасли. Диалогу между представителями органов власти и бизнес-сообщества сейчас уделяется большое внимание, отметил в своем приветственном слове руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин.
По его мнению, результаты этого диалога проявляются в ходе работы по реализации механизма «регуляторной гильотины», когда благодаря совместной деятельности представителей бизнеса и органов власти удалось более чем в пять раз сократить количество отраслевых нормативных правовых актов.
— Сейчас их 30 вместо 150 с лишним! И это лишь один из примеров такого эффективного взаимодействия. Уверен, что обеспечение дальнейшего развития алкогольной отрасли нашей страны — общая цель участников Форума, — уточнил Игорь Алёшин.
Генеральным партнером форума «Высший градус» стала компания «Башспирт», как ведущий производитель алкогольной продукции в Башкирии. Как сообщили в пресс-службе «Башспирта», к проведению форума будет приурочено и такое важное событие, как открытие нового завода «Башбиоспирт» в Уфимском районе.
Фоном мероприятия пройдет юбилей «Башспирта», который в этом году отмечает 225-летие первого алкогольного производства нашей республики. Отправной точкой истории алкогольной отрасли Башкирии считается появление в уездном городке Стерлитамаке в 1796 году первого частного винокуренного завода, хотя до этого на территории Башкирии уже имелись отдельные частные винокурни в помещичьих усадьбах, но объемы их производства были далеки от промышленных масштабов.
Более подробную информацию о предстоящем форуме «Высший градус» можно найти на сайте мероприятия.