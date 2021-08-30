В Башкирию осенью съедутся знатоки алкогольного рынка

Как мы уже сообщали ранее, осенью 2021 года Уфа на несколько дней может стать алкогольной столицей мира в связи с тем, что в нашем регионе пройдет такое грандиозное мероприятие, как международный форум алкогольной индустрии. Теперь стала известна дата проведения форума уже известна точно — 21–22 октября 2021 года. Известно и его название — «Высший градус» Заработал сайт, посвященный этому мероприятию, на котором уже началась регистрация участников.