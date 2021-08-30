9 500 кв. м для игр, спорта и отдыха

Европейский подход к строительству новых жилых кварталов, когда все направлено на создание комфортной и насыщенной среды, пока еще только приживается в России. Но однозначно можно сказать, что возведение квадратных метров «без ничего» уходит в прошлое. Комфорт вышел за пределы квартиры, и этот тренд набирает обороты в строительстве новых жилых комплексов.
- Сейчас рынок недвижимости переживает активную трансформацию. Сегодня жилой комплекс — это единый организм, в котором гармонично сочетаются сами дома, дворы, и конечно же всевозможные инфраструктурные объекты – магазины, кафе и многое другое. А современный двор – не только сочетание удобных и практичных элементов, подходящих друг к другу по стилю, это универсальная среда, место, где можно отдохнуть, погулять с детьми, заниматься спортом или поработать на свежем воздухе. Высокий уровень комфорта складывается из большого количества пазлов и применяемые решения должны отвечать запросу разных категорий покупателей: требования семейных пар с детьми отличаются от представлений о комфорте людей несемейных. Поэтому в нашей компании внимание уделяется, как внешнему виду и используемым материалам, так и мультифункциональности двора. Благоустройство — это творческий процесс, в котором участвует целая команда экспертов из самых разных областей: архитекторов, ландшафтных дизайнеров, социологов, психологов, маркетологов, специалистов по озеленению, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Одним из наиболее популярных трендов во всём мире является Eco lifestyle. Это не просто следование принципам здорового образа жизни, это целая философия, основанная на внимательном отношении человека к своему здоровью.
- Понимая, что основной аудиторией жилого комплекса «Новатор» будут молодые и активные люди и молодые семьи с детьми, мы решили реализовать уникальную для нашего города концепцию благоустройства Sport&Play. В распоряжении жильцов будет около 9 500 кв. м для игр и спорта, отдыха. Где не зависимо от возраста и темперамента, все найдут чем заняться с пользой для здоровья, не покидая безопасную территорию закрытого двора. Пространство разделено на зоны, которые рассчитаны на разные группы жителей, включая малышей 3-4 лет, детей постарше, подростков и взрослых, – отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Для приверженцев активного образа жизни будет организована площадка для Streetball и зоны Crossfit и WorkOut с уличными тренажерами, где жильцы «Новатора» смогут заниматься в любое комфортное для них время. Кроме того, будет реализована трасса для пробежек, которую можно использовать и как велодорожку. Безопасное ровное прорезиненное покрытие также отлично подходит для катания на роликовых коньках и самокатах.
Любимым местом мам с детьми станут детские игровые зоны. Застройщик предусмотрел, как традиционные игровые элементы – качели, карусели, горки, песочницы, так и оригинальные.
- Понимая насколько важно окружающее пространство для развития ребёнка, мы предусмотрели в проекте сразу 4, уникальных для Уфы, двухуровневых игровых комплекса, рассчитанных на детей разных возрастов: от малышей до подростков. Где ваше чадо забудет про гаджеты и сможет целый день не просто играть, а развивать необходимые в жизни навыки, находя для себя всё новые и новые занятия, ни разу не повторившись. Например, на площадке в морской тематике он сможет примерить на себя роль отважного капитана, а посетив зону скалодрома почувствовать себя смелым альпинистом, покоряющим высоты, – уточнили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
А пока детвора играет в зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть на удобных лавочках наслаждаясь обилием зелени и приятной беседой с соседями. Любителям тихих настольных игр тоже найдется место. Монополия, миллионер, мафия – вы можете устраивать настоящие чемпионаты между соседями расположившись за установленными столиками на территории двора.
Двор «Новатора» обязательно станет местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни. Это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни, безопасности и здоровья.
Купить квартиру в жилом комплексе «Новатор» можно в ипотеку от 4,5%, в рассрочку до 6 месяцев или с использованием материнского капитала. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться программой — «Военная ипотека», ведь ЖК «Новатор» аккредитован Росвоенипотекой.
Узнать подробности о жилом комплексе «Новатор» вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1].
[1] Информация дана на 27.08.2021 г.