9 500 кв. м для игр, спорта и отдыха

- Сейчас рынок недвижимости переживает активную трансформацию. Сегодня жилой комплекс — это единый организм, в котором гармонично сочетаются сами дома, дворы, и конечно же всевозможные инфраструктурные объекты – магазины, кафе и многое другое. А современный двор – не только сочетание удобных и практичных элементов, подходящих друг к другу по стилю, это универсальная среда, место, где можно отдохнуть, погулять с детьми, заниматься спортом или поработать на свежем воздухе. Высокий уровень комфорта складывается из большого количества пазлов и применяемые решения должны отвечать запросу разных категорий покупателей: требования семейных пар с детьми отличаются от представлений о комфорте людей несемейных. Поэтому в нашей компании внимание уделяется, как внешнему виду и используемым материалам, так и мультифункциональности двора. Благоустройство — это творческий процесс, в котором участвует целая команда экспертов из самых разных областей: архитекторов, ландшафтных дизайнеров, социологов, психологов, маркетологов, специалистов по озеленению, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».