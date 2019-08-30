В Уфе застройщиков наказали на 44 тысячи рублей за введение дольщиков в заблуждение

Прокуратура Советского района Уфы сообщила о санкциях, принятых в отношении компаний-застройщиков, нарушавших права дольщиков при оформлении договоров долевого участия.

Как следует из материалов прокурорской проверки, нарушения были обнаружены в работе таких компаний, как ООО СЗ «СтройГрупп», ООО СЗ «Комплексное развитие» и другие.

Суть нарушений заключается в том, что в одном из пунктов договоров долевого участия дольщикам сообщили, что могут уступать свои права и обязанности третьему лицу только с письменного согласия застройщика. Однако по закону такого согласия вовсе не требуется.

По итогам прокурорской проверки компании-нарушители были оштрафованы на общую сумму 44 тысячи рублей, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.