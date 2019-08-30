С 2020 года импортная органическая продукция может исчезнуть из российских магазинов

Закон ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках российских магазинов, а поставщикам и ритейлерам грозит «миллиардными убытками». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.

Согласно документу, сейчас в российских магазинах представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты. С января следующего года такая продукция не сможет называться органической и окажется под запретом, поскольку не имеет российских сертификатов. Как отметили в «Русбренде», в России работает только один аккредитованный орган сертификации и справиться со всеми зарубежными компаниями ему не под силу.

В Минсельхозе подчеркнули, что после вступления закона в силу продажа продукции зарубежной не будет запрещена, ограничения коснутся лишь маркировки «органический».