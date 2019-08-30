С 2020 года импортная органическая продукция может исчезнуть из российских магазинов
Под угрозу эту продукцию ставит закон «Об органической продукции», вступающий в силу с 1 января следующего года.
Закон ставит под угрозу наличие импортных органических продуктов на полках российских магазинов, а поставщикам и ритейлерам грозит «миллиардными убытками». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.
Согласно документу, сейчас в российских магазинах представлен широкий ассортимент зарубежной органической продукции, которая имеет международные сертификаты. С января следующего года такая продукция не сможет называться органической и окажется под запретом, поскольку не имеет российских сертификатов. Как отметили в «Русбренде», в России работает только один аккредитованный орган сертификации и справиться со всеми зарубежными компаниями ему не под силу.
В Минсельхозе подчеркнули, что после вступления закона в силу продажа продукции зарубежной не будет запрещена, ограничения коснутся лишь маркировки «органический».
Напомним, в начале года президент России Владимир Путин дал поручение правительству создать отечественный бренд «эко-продукции», в производстве которой будут применяться только безопасные для здоровья человека технологии. Глава страны поручил правительству создать защищенный бренд органического продукта, который будет сертифицировать такую сельскохозяйственную продукцию, при выращивании которой использовались только безопасные для здоровья человека биотехнологии.
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