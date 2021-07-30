Сеть «Пятёрочка» подвела итоги двух лет работы «Пятёрочки Доставки»

Служба экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» была запущена два года назад. За это время «Пятёрочка Доставка» выполнила около девяти миллионов заказов, суммарный вес которых составил 92 тысячи тонн.

За два года курьеры службы экспресс-доставки «Пятёрочки проделали путь около семнадцати миллионов километров. Если сравнивать это расстояние с кругосветными путешествиями, то получится четыреста шестьдесят. В списке самых популярных продуктов службы доставки торговой сети — фрукты и овощи. Среди первых наиболее популярными являются бананы — за два года их заказали свыше двух миллионов раз. При этом в каждом восьмом заказе присутствовал репчатый лук, а общий вес заказанного картофеля превысил две тысячи тонн. Доля товаров из категории «фреш» в «Пятёрочке Доставке» уже составляет около шестидесяти двух процентов. Среди самых популярных продуктов собственной торговой марки сети — куриные яйца — за прошедшие два года их заказывали не менее пятисот пятидесяти тысяч раз, а общее количество доставленных упаковок превысило семьсот восемьдесят тысяч. Также популярными среди клиентов являются товары для домашних животных. Так, за все время работы экспресс-доставки покупатели оформили 1.6 миллионов заказов кормов и лакомств для кошек, а для собак — свыше ста девяти тысяч. Среди самых популярных непродовольственных товаров — наполнитель для кошачьих туалетов (курьеры доставили около ста тридцати тысяч упаковок), а также спички, которые заказали тридцать две тысячи раз. По словам главы службы экспресс-доставки торговой сети «Пятёрочка» Ильи Салтанова, «Пятёрочка Доставка» продолжает работать над развитием. За два года она смогла из небольшого пилотного проекта в российской столицы вырасти в сервис, которым на регулярной основе пользуются более трехсот тысяч клиентов. Сейчас доставка продуктов из магазинов «Пятерочка» доступны не только жителям мегаполисов, но и гражданам, которые проживают в небольших городах — им не нужно больше тратить время на походы по магазинам, поскольку все необходимое им привезут на дом. Салтанов подчеркнул, что сейчас «Пятёрочка Доставка выполняет порядка двадцати пяти тысяч заказов в день, а количество скачивания мобильного приложения сервиса превышает четыре с половиной миллиона раз. Необходимо отметить, что торговая сеть «Пятёрочка» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в России оказывает услуги бесплатной доставки для отдельных категорий граждан — пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы им воспользоваться, необходимо использовать специальный промокод ZABOTA. На данный момент служба доставки «Пятёрочки» работает в двадцати трех городах РФ на базе семисот восьмидесяти магазинов и тринадцати дарксторов. С прошлого года торговая сеть также осуществляет доставку продуктов в небольших городах: Дзержинске в Нижегородской области и Зеленодольске в Республике Татарстан.

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