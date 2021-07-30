«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» подписали соглашение

«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» подписали соглашение
«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» подписали соглашение
Вчера, 12:21ЭкономикаФото: Башинформсвязь
«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» заключили соглашение об эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов и генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Нищев.

Соглашение предусматривает оперативное взаимодействие в вопросах документооборота при пересечении сетей, выдачи технических условий, согласования проектной документации, а также в случае проведения земляных работ в охранной зоне сетей организаций.

«Сотрудничество позволит существенно сократить сроки технологического подключения, что, в свою очередь, увеличит темпы газификации региона и сделает ее более доступной и привлекательной для населения и предприятий республики», — отметил Альберт Лукманов.

«Договоренности, закрепленные в соглашении, принесут пользу обеим компаниям. Согласование проектной документации – всегда трудоемкий процесс. Чем проще будут решаться такие вопросы, тем быстрее будут строиться сети и обновляться цифровая инфраструктура городов и районов республики», – подчеркнул Сергей Нищев.

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