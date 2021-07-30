«Газпром газораспределение Уфа» и «Башинформсвязь» подписали соглашение

Подписи под документом поставили генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» — управляющей организации ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов и генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Нищев.
Соглашение предусматривает оперативное взаимодействие в вопросах документооборота при пересечении сетей, выдачи технических условий, согласования проектной документации, а также в случае проведения земляных работ в охранной зоне сетей организаций.
«Сотрудничество позволит существенно сократить сроки технологического подключения, что, в свою очередь, увеличит темпы газификации региона и сделает ее более доступной и привлекательной для населения и предприятий республики», — отметил Альберт Лукманов.
«Договоренности, закрепленные в соглашении, принесут пользу обеим компаниям. Согласование проектной документации – всегда трудоемкий процесс. Чем проще будут решаться такие вопросы, тем быстрее будут строиться сети и обновляться цифровая инфраструктура городов и районов республики», – подчеркнул Сергей Нищев.