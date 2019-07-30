Заживём: профицит бюджета Башкирии за 6 месяцев 2019 года составил 3,1 млрд рублей

Бюджет Башкирии за первое полугодие 2019 года исполнен с профицитом в сумме 3,1 млрд рублей. При этом доходы региональной казны достигли 105,7 млрд рублей, а расходы составили 102,6 млрд рублей. Таковы данные Министерства финансов республики.

Среди основных источников доходов лидирует (32,3% от общей суммы) как всегда налог на прибыль организаций, который составил 28,1 млрд рублей. За ним следуют другие налоги: на доходы физических лиц (НДФЛ) – 25,6 млрд (29,7%), акцизы – 11,2 млрд (12,9%), на имущество – 8,6 млрд (9,8%), на совокупный доход – 4,9 млрд (5,6%).

Если сравнивать с первым полугодием прошлого года, то четыре вышеупомянутых основных источника доходов регионального бюджета показали явный рост. При этом снижение коснулось налогов на имущество, их собрали меньше на 154,8 млн рублей (на 1,8% меньше).

В то же время 4,7 млрд рублей принесло в госказну использование госимущества, этот показатель на 28,1% выше аналогичного уровня прошлого года.