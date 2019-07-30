ВЦИОМ: более 50% россиян не могут себе позволить крупные покупки

Свыше 50% россиян считают, что сейчас неблагоприятное время для совершения крупных покупок. Хорошим сегодняшний день для значительных трат назвали 24% респондентов. Об этом информирует RNS.

Так 72% опрошенных охарактеризовали текущий год неблагоприятным для получения кредита. Противоположного мнения придерживаются 13% граждан. 46% жителей РФ полагают, что свободные деньги сегодня лучше отнести в банк, а 32% думают по-другому.

Еще 68% россиян назвали необходимым сократить повседневные расходы. Они стараются скопить побольше денег на будущее. 23% респондентов наоборот считают нужным как можно быстрее тратить зарплаты или пенсии на необходимые покупки. Сбережения они предлагают инвестировать во что-нибудь ценное.