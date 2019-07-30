В Уфе после объединения операторов школьного питания родителям вернут деньги

Накануне, 29 июля, стало известно, что в Уфе принято решение об объединении операторов школьного питания в одно большое предприятие. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В единую структуру под названием МАУ «Центр детского и диетического питания» теперь должны войти МУП «Центр школьного и детского питания» и МУП «Комбинат школьного и детского питания «Спектр». Уже завершена разработка единого меню, приобретены новая посуда и спецодежда для работников пищеблока.

У родителей и законных представителей школьников могут возникнуть вопросы о возврате оставшихся денег, уплаченных прежним операторам питания. Как уточнили в мэрии, для возврата остатков средств необходимо обратиться к соответствующим операторам. МУП «Центр школьного и детского питания» (ул. Айской, 71, тел. 8 (347) 253-71-85), МУП Комбинат школьного и детского питания «Спектр» (ул. Ульяновых, 47, тел. 8 (347) 264-64-41).