УФАС заподозрил «Башфармацию» в ограничении конкуренции

Накануне, 29 июля, стало известно, что УФАС по РБ возбудило производство дела по признакам нарушения ФЗ «О защите конкуренции» против ГУП «Башфармация». Об этом сообщил «Фармацевтический вестник».

По данным издания, из материалов дела следует, что предварительный анализ положения о закупках, утвержденного в НУП «Башфармация» совсем недавно, в мае этого года, выявил серьезные противоречия с федеральным законом № 223 «О закупках».

В качестве примера приводится тот факт, что данное положение разрешает делать закупки товаров и услуг у единственного поставщика по 36 позициям, в том числе по лекарственным препаратам для своей розничной аптечной сети и собственных оптик.

Помимо этого, в положении отмечено, что при выборе поставщика заказчик (то есть «Башфармация») может руководствоваться собственными предпочтениями и не должен изучать коммерческие предложения других участников рынка.

УФАС усмотрел в этом документы явную возможность дискриминации участников закупок и необоснованное ограничение конкуренции, всё это, по мнению экспертов, вполне может привести к неэффективному расходованию финансовых средств. Рассмотрение дела назначено на 27 августа.

До 20 августа ГУП «Башфармация» обязан представить специалистам УФАС для изучения все документы о своих закупках, совершенных у единственного поставщика в 2018 и 2019 годах.