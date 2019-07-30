УФАС: в Башкирии свыше 70 предприятий внесены в реестр недобросовестных поставщиков

Около 250 жалоб на недобросовестных поставщиков поступило за первое полугодие 2019 года в Управление ФАС по Башкирии. Из них свыше 70 фигурантов были внесены в соответствующий реестр. Как отметил на пресс-конференции в «Башинформе» руководитель ведомства Андрей Хомяков, больше всего претензий касалось поставок лекарств и медоборудования, а также строительства и сооружения дорог.

Штрафов за полгода УФАС по РБ собрал на 16 млн рублей. И тут у работников ведомства есть повод для гордости, так как аналогичную сумму в виде штрафов они собрали за весь 2018 год.

За первую половину текущего года УФАС по РБ возбудил почти 1,7 тысячи дел. Одними из наиболее частых нарушений стали навязывание невыгодных условий договоров и необоснованные отказы от их заключения. Чаще всего подобное встречалось в сфере ЖКХ при обеспечении потребителей электроэнергией, теплом и водой.

При этом Андрей Хомяков также попенял за допущенные нарушения и органам власти, которые незаконно предоставляли преимущества отдельным участникам деловых процессов. Об этом свидетельствуют новости о незаконном предоставлении земельных участков, а также выборе подрядчиков при ремонте дорог, есть серьезные нарушения и на рынке ритуальных услуг.