Передача участка продавцу сигарет в Уфе совпала с совещанием по земле в правительстве

Сегодня, 30 июля, стало известно, что администрация Уфы оформила разрешительные документы на разработку проектов планировки и межевания 7,2 га земли в районе улиц Гафури, Коммунистической, Султанова и Свердлова. Разрешение получила компания «Текта про». Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», оформление разрешения прошло весьма оперативно: компания обратилась за ним буквально в июне. Теперь же, в течение полутора лет, ее специалисты должны будут представить свои проекты освоения данной территории.

На сегодняшний день, по данным картографических сервисов, на вышеупомянутом участке имеются пяти и девятиэтажные дома (включая строящиеся), а также некие ангары. Интригу в ситуацию добавил тот факт, что согласно данным kartoteka.ru, ООО «Текта про» в основном занимается оптовой продажей табачных изделий. Предприятие было образовано в мае 2017 года. В нем работают три человека при том, что в лизинге у компании имеются две иномарки - BMW X5 и Toyota Land Cruiser 200.

Данная информация появилась в СМИ практически одновременно с публикацией выступления врио главы Башкирии Радия Хабирова на вчерашнем заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Главной темой совещания стало соблюдение законности в сфере выделения земельных участков для строительства многоквартирных домов. В нем приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также главы муниципалитетов.

Тон мероприятию своим выступлением задал Радий Хабиров, который сразу напомнил, что в обсуждаемой на совещании сфере в предшествующие годы был «ряд вопросов, с которыми сейчас довольно активно разбираются правоохранительные органы». Более того - возбуждён целый ряд уголовных дел, ведутся следственные мероприятия.

С учетом того, что Башкирия является «лидером» в печальном рейтинге ПФО по числу обманутых дольщиков, вопрос о передаче земли под строительство в рамках правового поля кажется актуальным как никогда.

- Мы должны задуматься, почему у нас случилась такая история, - обратился к собравшимся Радий Хабиров. - В последние годы у нас были факты, когда ряд так называемых «своих» застройщиков, обходя закон, получали за бесценок земельные участки.

Среди причастных к таким неблаговидным делам ведомств он назвал минземимущество, и подведомственные ему учреждения. По данным врио главы региона, целые группы работали по этой схеме, отчуждая довольно большие земельные участки. В последствии оперативно менялся вид их разрешённого использования под строительство многоквартирных домов, а затем, соответственно, земля дорожала в десятки раз. При этом бюджет республики и муниципалитетов ничего не получали, а, скорее, наоборот, даже теряли.

- Особенно много таких фактов выявлено в Уфе, - подчеркнул Радий Хабиров.

Он также сообщил собравшимся, что отдел контроля за долевым строительством Госкомстроя РБ изучил 86 заявок от застройщиков и их проектных деклараций на предмет их соответствия требованиям федерального законодательства. Как итог: 21 заявка (то есть почти четверть) получила отрицательное заключение.

- Это говорит о том, что мы с вами уже сейчас, в рамках нового федерального закона, смогли предотвратить новые случаи появления обманутых дольщиков, - отметил Радий Хабиров, внимательно наблюдая при этом за реакцией аудитории.

Затем он напомнил о еще одной теме, тесно связанной с жилищным строительством, - формировании социальной инфраструктуры, о которой много говорилось прошлой осенью. Напомним, некоторые застройщики тогда в сердцах говорили, что их бизнес при таком повороте дел перестает быть прибыльным, поэтому они готовы заняться выращиванием помидоров.

Позиция врио главы Башкирии по данной теме, как выяснилось, с тех пор не поменялась.

- Мы все прекрасно понимаем, что строительство жилья (особенно если говорить об Уфе) является всё-таки вполне маржинальным бизнесом, который можно вести таким образом, чтобы строились не только дома, но и социальная инфраструктура, - сказал он на вчерашнем совещании.

Попутно Радий Хабиров вспомнил ситуацию в Иглинском районе, где дома построили практически в поле, без всяких коммуникаций и продавали квартиры людям.

Кстати, характерный пример такого отношения к выполнению обязательств перед собственниками жилья мы приводили в нашей публикации недавно. Речь шла о Кузнецовском затоне, там детям приходится учиться в школе соседнего микрорайона, потому что там не стали строить предусмотренные планом две школы. При этом с 2017 года городской администрацией там застройщикам было предоставлено 37 земельных участков для строительства многоквартирных домов, выдано 53 разрешения на их строительство и 9 разрешений на ввод в эксплуатацию. Прокуратура города обратилась в Кировский районный суд Уфы с требованием обязать столичную администрацию в течение двух лет построить дошкольные и школьные образовательные учреждения в микрорайоне «Кузнецовский затон» в соответствии с утвержденной планировочной документацией.

По последним данным, сегодня в Уфе действуют 44 договора о развитии застроенных территорий и четыре договора о комплексном освоении территории для жилищного строительства. В каждом из них оговаривается возведение объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры. Однако, как показывает практика, мало кто соблюдает данные условия.

- Зачастую вместо того, чтобы требовать неукоснительного исполнения договора, администрация Уфы до недавнего времени просто закрывала глаза на такую ситуацию, - заявил Радий Хабиров. - Застройщик деньги собирал, прибыль считал и уходил. А после этого республика была вынуждена за свой счёт строить школы, детские сады, спортивные площадки, поликлиники и т.д.

Руководитель республики озвучил и судебную статистику по теме. Оказалось, что власти Уфы подали в суды 14 исков о взыскании выкупной цены по договорам развития территорий на сумму около 1,2 млрд рублей. Судами уже удовлетворены иски почти на 800 млн рублей.

- Надо понять, где эти деньги, поступили ли они. Тем не менее разница в суммах довольно большая – 400 млн рублей. Возникает вопрос: почему нет исковых заявлений о принуждении всех застройщиков, у которых есть дополнительные обязательства? – задался вопросом врио главы республики.

В качестве примера он привел опыт Уфимского района, где, по его сведениям, основательно взялись за развитие строительства. Это выражается в том, что в рамках формирования обязательств застройщика там сразу уточняются все вопросы возведения социальной инфраструктуры.

Судя по всему, обсуждение данной темы содержало еще немало интересных подробностей, но в открытом доступе имеется только выступление Радия Хабирова.