Город Октябрьский стал главной темой на «Промышленном часе» в правительстве Башкирии

Проекты, запланированные к реализации в городе Октябрьский, были обсуждены и одобрены на очередном заседании инвестиционного комитета в формате «Промышленного часа». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Экономика города развивается стабильно, на его территории реализуются крупные инвестпроекты в области добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики и машиностроения. Как отметил министр промышленности и инновационной политики республики Алексей Карпухин, по итогам первого полугодия 2019 года объём отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил порядка 15 млрд рублей.

- Доля промышленных предприятий в этом показателе превышает 70 процентов. Кроме того, муниципалитет подобрал территорию площадью 40 га для размещения индустриального парка, ведётся поиск потенциальных резидентов, - сообщил Алексей Карпухин. - Скоро появятся в Октябрьском новые производства, и будут модернизироваться уже действующие.

Так, модернизация предстоит на заводе пластмассовых изделий «Альтернатива», где инвесторы вложат в техническое перевооружение экструзионно-выдувного производства на базе энергосберегающего оборудования нового поколения порядка 200 млн рублей.

На «ОЗНЕ» появится также новый комплексный сервис подготовки нефти, позволяющий снизить технологические потери сырья и негативное воздействие на окружающую среду. Компания намерена создать несколько комплексов – флотов – и полностью осуществлять их обслуживание. Такая диверсификация позволит составить конкуренцию зарубежным фирмам, работающим в России в данном направлении. При этом для поставки комплектующих предполагается задействовать промышленные предприятия республики. Объём инвестиций в проект составляет порядка 1 млрд рублей.

Как сообщил Медиакорсети президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов, принявший участие в «промчасе», в качестве мер поддержки двум одобренным проектам будут предоставлены льготные займы Фонда развития промышленности России и ФРП Республики Башкортостан.

Представители предприятия ООО «Ойл-Сервис» тоже рассказали о своих планах - создать на нефтесервисном предприятии участок по производству и ремонту ловильного и фрезерующего инструмента. За счёт собственных средств инвестор планирует вложить в проект около 130 млн рублей.

По итогам рассмотрения было решено включить это предприятие в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики.