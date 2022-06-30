Центр для решения вопросов между кредиторами и должниками откроется в России

Обычно бизнесмены превращаются в должников по неопытности или в силу обстоятельств, то есть без злого умысла. Бывает, что они выбирают самое плохое решение, просто игнорируя проблемы, делая вид, что ничего не случилось, избегая встреч со своими партнерами. Новая площадка станет медиатором, той самой нейтральной стороной, которая способствует урегулированию накопившихся проблем, подчеркнул Александр Исаевич.