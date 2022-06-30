Центр для решения вопросов между кредиторами и должниками откроется в России

Специалисты нового центра станут оказывать содействие реструктуризации задолженностей. Они будут разрешать споры между кредиторами и заемщиками, к примеру из числа представителей малого и среднего бизнеса. Главная задача заключается в недопущении или максимально быстрой разблокировке счетов бизнеса. Так удастся предотвратить его банкротство, сообщает tass.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, ключевой целью новой площадки является стать службой спасения для коммерсантов. Специалисты центра займутся выработкой конкретных мер и определением шагов по комфортному погашению долгов. Кроме того, они станут разрешать зарождающиеся споры, оберегать организации и рабочие места.
Обычно бизнесмены превращаются в должников по неопытности или в силу обстоятельств, то есть без злого умысла. Бывает, что они выбирают самое плохое решение, просто игнорируя проблемы, делая вид, что ничего не случилось, избегая встреч со своими партнерами. Новая площадка станет медиатором, той самой нейтральной стороной, которая способствует урегулированию накопившихся проблем, подчеркнул Александр Исаевич.
Просить помощи в центре коммерсанты смогут по вопросам возврата коммерческих долгов и задолженностей перед бюджетом.
Гендиректор Корпорации МСП раскрыл алгоритм деятельности центра. Бизнесмен обратится в него с проблемой. Эксперты площадки в связке с работниками налоговых органов по управлению долгом и кредиторами изучат бумаги, установят все детали и выработают пути решения вопроса погашения задолженности. Совместно будет разработана дорожная карта. Потом центр до исполнения всей дорожной карты станет контролировать выполнение каждой стороной взятых на себя обязательств.
Заявки на помощь в решении споров по долгам уже начали принимать через «Сервис 360°» на цифровой платформе МСП.РФ. Коммерсанты получат обратную связь от Корпорации МСП по своему обращению в течение двух дней.