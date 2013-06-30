Школьники республики будут изучать башкирский язык в обязательном порядке

Как и прежде, башкирский язык в республиканских школах будет обязательным для изучения наравне с другими дисциплинами. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли сразу во втором и третьем чтении закон «Об образовании в РБ», который объясняет, что башкирский язык изучается на территории региона, как государственный.