Школьники республики будут изучать башкирский язык в обязательном порядке
30 июня 2013, 15:01Экономика
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Как и прежде, башкирский язык в республиканских школах будет обязательным для изучения наравне с другими дисциплинами. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли сразу во втором и третьем чтении закон «Об образовании в РБ», который объясняет, что башкирский язык изучается на территории региона, как государственный.
Как и прежде, башкирский язык в республиканских школах будет обязательным для изучения наравне с другими дисциплинами. Депутаты Госсобрания Башкирии приняли сразу во втором и третьем чтении закон «Об образовании в РБ», который объясняет, что башкирский язык изучается на территории региона, как государственный.
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