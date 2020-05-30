Башкирия привлечет в Сбербанке 2 млрд рублей

Минфин республики в ближайшем будущем намерен заключить со Сбербанком контракты на открытие двух невозобновляемых кредитных линий, сообщает «Ъ-Уфа». Общий объем кредитов составляет 2 млрд рублей. Планируется выплатить их за два года. Кредитная ставка – 6,5%. Как поясняется в аукционных документах, средства необходимы для финансирования дефицита бюджета. Кредиты также будут направлены для погашения имеющихся долговых обязательств.

В обоих аукционах Сбербанк был единственным участником. Предложение банка заключить контракты по их начальной цене – 130 млн рублей каждый было принято.

В стоимость контрактов входит все расходы по их исполнению, а также оплата процентов, сборов, налогов и прочих платежей. Согласно контракту, Минфин может воспользоваться кредитным лимитом частично, в том числе погашать кредиты досрочно.

Напомним, по официальным данным, дефицит республиканского бюджета оценивался в 22 млрд рублей. Еще в феврале сообщалось, что республика планирует 2 млрд привлечь в банках, а на 5 млрд выпустить облигации.