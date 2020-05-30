Башкирия привлечет в Сбербанке 2 млрд рублей
Такое решение было принято по итогам двух аукционов, состоявшихся сегодня.
Минфин республики в ближайшем будущем намерен заключить со Сбербанком контракты на открытие двух невозобновляемых кредитных линий, сообщает «Ъ-Уфа». Общий объем кредитов составляет 2 млрд рублей. Планируется выплатить их за два года. Кредитная ставка – 6,5%. Как поясняется в аукционных документах, средства необходимы для финансирования дефицита бюджета. Кредиты также будут направлены для погашения имеющихся долговых обязательств.
В обоих аукционах Сбербанк был единственным участником. Предложение банка заключить контракты по их начальной цене – 130 млн рублей каждый было принято.
В стоимость контрактов входит все расходы по их исполнению, а также оплата процентов, сборов, налогов и прочих платежей. Согласно контракту, Минфин может воспользоваться кредитным лимитом частично, в том числе погашать кредиты досрочно.
Напомним, по официальным данным, дефицит республиканского бюджета оценивался в 22 млрд рублей. Еще в феврале сообщалось, что республика планирует 2 млрд привлечь в банках, а на 5 млрд выпустить облигации.
К 1 мая, по данным Минфина, госдолг региона достиг 13,5 млрд рублей, 1,5 млрд из них – по ценным бумагам, 12 млрд – по бюджетным кредитам.