В Башкирии на торги выставлены акции «Баштранссигнала»

Аукцион назначен на 11 июля.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 11 июля торги по продаже ОАО «Баштранссигнал». В прошлом компания была государственным унитарным предприятием.

На торги выставлены 1,13 млн (или 100%) акций предприятия.

Начальная цена аукциона – 66,27 млн руб. Шаг – 3,31 млн руб.

Предприятие занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей, нанесением линий разметки на проезжей части дорог, изготовлением дорожных знаков, ремонтом светофоров и т.д. В компании трудятся 8 человек.

Уставный капитал 113,53 млн руб.

В собственности у компании находятся объекты недвижимости общей площадью 7,98 тыс кв м в Белебее, Мелеузе, Сибае, Уфе, Туймазах и Кумертау. Площадь земельных участков под объектами недвижимости общества - 19,58 тыс кв м.

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