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Башкирию посчитали к Питерскому форуму
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Весна в БашкирииБолеем за нашихАнтикоррупция
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Башкирию посчитали к Питерскому форуму
Сегодня, 16:37ЭкономикаРазиф Абдуллин, Наталья КузнецоваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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