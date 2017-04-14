Башкирию посчитали к Питерскому форуму

РИА «Рейтинг» опубликовало рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2016 года, приурочив его к Санкт-Петербургскому международному экономическому форуму.

Башкирия улучшила свои позиции на два пункта. Если в аналогичных рейтингах республика занимала в 2014 и 2015 году десятое место, то теперь Башкирия поднялась на восьмую строчку. В тройке лидеров – Москва, санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра.

Лидерами по индексу промышленного производства в 2016 году стали Республика Алтай, Республика Дагестан и г. Севастополь, где промышленное производство выросло более чем на 20%. По индексу промышленного производства Республика Башкортостан заняла 47 место из 85 регионов (102,6%).

В исследовании констатируется, что по итогам 2016 года инвестиционный спад в России продолжился, хотя в сравнении с предыдущими годами его темпы замедлились. По данным Росстата, объем инвестиций в основ ной капитал в 2016 году составил 14,6 трлн руб, что на 0,9% ниже, чем годом ранее.

В 2016 году наибольший объем инвестиций получили Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. Башкирия по темпам роста инвестиций заняла 19 место – с индексом физического объема инвестиций в основной капитал 104,2 % и объемом инвестиций 360,9 млн руб.

Также в рейтинге отмечается, что по итогам года темпы падения оборота розничной торговли замедлились почти в два раза. После рекордного снижения на 10% в 2015 году, в 2016 году оборот розничной торговли сократился на 4,6%, составив 28,3 трлн руб. Снижение показателя наблюдалось в течение всех двенадцати месяцев года. Основной причиной спада в розничной торговле, как и ранее, является сокращение реальных доходов населения, падение которых наблюдается третий год подряд, что ожидаемо приводит к снижению потребительской активности.

Тем не менее, по мнению экспертов «РИА Рейтинг», в 2017 году падение в розничной торговле сменится небольшим ростом, который может составить 1%. Появившиеся признаки стабилизации экономики, а также снижение склонности к сбережению и более быстрый рост зарплат должны позитивно отразиться на динамике потребительского спроса, считают эксперты. По итогам года в подавляющем большинстве российских регионов оборот розничной торговли снизился. Положительная динамика отмечается только в восьми субъектах России. Лидером стал Севастополь с темпом роста +20,7%. Башкирия по этому показателю заняла 36 место, оборот розничной торговли в регионе упал на 3,9%, объем ее составил 803,2 млрд руб.

Что касается реальных доходов населения, то Башкирия заняла 26 место. В первой тройке представители Крымского полуострова: лучший результат показала Республика Крым, где реальные денежные доходы населения выросли на 8,6%, а на третьем месте – Севастополь, где показатель вырос на 4,1%. Между ними расположилась Ленинградская область (+5,2%). У Башкирии среднедушевые доходы населения упали на 3,8%, составив в декабре 2016 - 39 494 руб.

В Башкирии консолидированный бюджет в 2016 году вырос на 9,8%, что укладывается в общероссийскую тенденцию. В региональную казну поступило в общей сложно 195,17 миллиарда рублей. Профицит – 10,1 миллиарда. Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 11,4 %, - налог на прибыль – на 9,1 %, - НДФЛ – 5,5%, безвозмездные поступления увеличились на 2,9 процента. При этом межбюджетные субсидии и федеральные субвенции сократились на 16,7 и 3,4 % соответственно. А вот дотации выросли на 14,6 %. Объем госдолга на 1 января 2017 года составил 23,6 миллиарда рублей. В сравнении с 2015 годом он сократился на 3,9 процента.

Полностью исследование можно прочитать здесь.

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