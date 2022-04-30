Выпускник «Школы фермера» из Башкортостана получил грант и успешно продолжает бизнес

Выпускник «Школы фермера» из Башкортостана получил грант и успешно продолжает бизнес
Выпускник «Школы фермера» из Башкортостана получил грант и успешно продолжает бизнес
Вчера, 21:07ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Диплом об окончании обучения в «Школе фермера» для Динара Ахунова стал уже вторым.

В Уфе в Башкирском государственном аграрном университете в рамках нацпроекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства» состоялось вручение сертификата на получение гранта выпускнику образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». На гранты претендовали 25 слушателей, которые обучались по специализациям «Садоводство» и «Переработка продукции животного происхождения». Победителем конкурса стал Динар Ахунов.

Диплом об окончании обучения в «Школе фермера» для Динара стал уже вторым. Весной 2021 года агробизнесмен успешно прошел обучение во 2 потоке школы по специализации «Пчеловодство». И вот теперь он признан лучшим выпускником четвертого потока.

Идея создать фермерское хозяйство — разводить лошадей и производить кумыс — принадлежит родителям Динара. Он — продолжатель семейного дела. Образование Динар получил в Москве, он успешно окончил «Высшую школу экономики» по специальности «Управление цепями поставок». Отработав несколько лет в столице, вернулся на малую родину, как сам признается, по зову сердца, чтобы помогать развивать хозяйство.

— Я был подростком, но помню, как все начиналось: родители купили четырех кобылиц, — вспоминает молодой фермер. — Первые продажи были нелегкими. Продукт скоропортящийся — до 5 суток, при условии, что он хранится строго в холодильнике, так что были проблемы с транспортировкой. Производили небольшие партии товара. Лишь со временем, когда потребитель распробовал вкус нашего кумыса, и понял, что это за уникальный продукт — повышающий иммунитет, улучшающий обмен веществ -, обзавелись постоянными клиентами и расширили производство. Мы поставляем кобылье молоко в местные кумысолечебницы, есть у нас немало розничных покупателей-ценителей. Некоторые из них с нами уже 10-12 лет — по-моему, это знак качества.

В настоящий момент хозяйство Ахуновых насчитывает порядка тысячи голов лошадей. На ферме трудятся десять работников, а сезонное производство кумыса достигает полтонны в день. Есть на ферме и своя пасека.

Динар считает, что главное в работе фермера — покорение новых высот и движение вперёд:

— Именно поэтому осенью я снова поступил в «Школу фермера», — говорит он. — На специализацию «Переработка продукции животноводства». Теперь в планах производство широкого ассортимента колбас и полуфабрикатов из конины, разработка новой рецептуры. И, конечно, открытие своих магазинов в едином стиле и формате, с единой ценовой политикой. Полученный грант я собираюсь потратить на закупку базового оборудования: холодильников и фаршемесов.

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