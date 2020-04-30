Квитанция с неизвестными: в Башкирии сельчане грозят судом регоператору из-за мусора

Министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев на недавнем заседании на тему хода мусорной реформы, прошедшем в режиме видеоконференции, обозначил список районов, у которых есть серьезные проблемы со своевременным вывозом мусора.

В их числе были названы Уфа, Уфимский и Иглинский районы. Основанием для составления такого списка было названо количество жалоб, поступающих от населения на деятельность регоператора МУП «Спецавтохозяйство».

Борис Беляев поручил усилить контроль за качеством фотофиксации вывоза ТКО в городах и селах.

— Чтобы у исполнителей не было даже малейшего соблазна халатно отнестись к своим обязанностям, — подчеркнул министр ЖКХ РБ.

Отметим, что мы не так давно писали об этой теме более подробно и обратились письменно к руководству данного предприятия с просьбой дать ответы на вопросы, волнующие местных жителей. Однако в течение почти полутора месяцев представители МУП «Спецавтохозяйство» так и не нашли времени, чтобы подготовить ответы на наши вопросы.

Тем временем в редакцию Медиакорсети поступили обращения жителей Ишимбайского района, возмущенных работой другого регоператора — компании «Эко-сити». Как сообщил автор обращения Ильдар Каримов, проживающий в селе Скворчиха, он пытался поднять данный вопрос в социальных сетях, обратившись напрямую к представителям «Эко-сити», однако в ответ получил только отписки с цитатами из законов вместо нормального человеческого понимания и отношения

— Думаю, что и для других сёл и деревень, а также частного сектора Ишимбая эта проблема актуальна, — отметил Ильдар Каримов.

Суть его претензий заключается в том, что в начале 2020 года компания «Эко-сити» отменила так называемый «мешочный» вывоз мусора от дворов частных хозяйств, сославшись на то, что теперь люди обязаны носить мусор на контейнерные площадки. Однако на все село Скворчиху оказалось всего четыре контейнерные площадки, добираться до которых не всем под силу, особенно в зимнее время или в дождь. Ильдар Каримов считает, что регоператор «Эко-сити» решил просто облегчить себе жизнь, отказавшись забирать мусор, который население выставляло возле своих дворов. В итоге мусор стали растаскивать собаки по улицам. Того и гляди — появятся представители власти и решат штрафовать сельчан за это. Но разве они виноваты в капризах регоператора?

— По СанПиН 42-128-4690-88 расстояние до контейнерной площадки не должно превышать 100 метров, допускается отклонения от нормативов не более 25%. Но в нашем селе получается такая неприятная ситуация — для подавляющего большинства жителей контейнеры находятся дальше 100 метров. В связи с этим у меня вопрос: почему регоператор беспокоится, в первую очередь, о себе, а не об удобстве населения? — сообщил автор обращения.

Ильдар напомним, что с каждого местного жителя (любого возраста) взимается плата за услугу «Обращение с ТКО» в сумме 70 рублей в месяц. Присылать квитанции регоператор не забывает.

— Получается, что людям не оказываются услуги, за которые взимается плата! Взимание платы за услугу «Обращение с ТКО» является нарушением подпункта «а», «г» пункта 148(22) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (Ред. от 13.07.2019), — настаивает Ильдар Каримов.

С ним солидарна и жительница поселка Старый Ишимбай Ирина Степанова, которая также отправляла свои претензии и регоператору, и в адрес муниципальных властей.

— Начнем с того, что размещением мусорных контейнеров занимается местная администрация. Туда, собственно, я и подавала жалобу. «Эко-сити», так сказать, тут «прицепом» пошли. Администрация отписалась как обычно в их стиле, — рассказала Медиакорсети Ирина Степанова.

Она уточнила, что намерена жаловаться в прокуратуру и Роспотребнадзор, как только представится возможность по окончании ограничений, связанных с коронавирусом.

Ильдар Каримов солидарен с Ириной, но, по его мнению, скорее всего, не обойдется без судебного разбирательства, судя по той позиции, которую обозначили сотрудники компании «Эко-сити» в своих ответах.

— Мы после завершения всей этой ситуации с самоизоляцией будем составлять коллективное заявление на перерасчёт уплаченных денег за данный период и будем требовать отмены платы за вывоз бытового мусора, пока не будут установлены контейнерные площадки в соответствии с требованиями СанПиН, — заявил он.

Медиакорсеть попросила представителей регоператора «Эко-сити» прокомментировать претензии жителей Ишимбайского района, однако ответа мы так и не дождались. По этой причине нам не остается ничего другого, как опубликовать мнение пресс-секретаря регоператора «Эко-сити» Кристины Кузнецовой, которое, впрочем, вполне красноречиво иллюстрирует отношение компании к возникшей у населения проблеме.

— По поводу СанПиН — всё указано верно. Мешочный сбор отменён не по нашему личному желанию. С начала 2019 года в стране началась мусорная реформа. Постепенный переход на обустроенные контейнерные площадки регулируется постановлением правительства РФ от 31.08.2018 N 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра». Согласно п. 3 данного постановления ответственная за обустройство контейнерной площадки в Вашем случае — Администрация Вашего района. Соответственно, изменить её локацию только в компетенции муниципалитета. Ответственность регионального оператора наступает только после погрузки отходов в мусоровоз. Наша задача — сбор, вывоз, обработка, утилизация и т. д. Со своей стороны мы выполняем работу в полном объеме, нарушений со стороны вывоза мусора не зафиксировано. Мусор мы вывозим, услугу оказываем. Оснований для перерасчёта нет, — пояснила Кристина Кузнецова.

Упрямство представителей регоператора наверняка достойно лучшего применения. Интересно, что при изучении сайта компании «Эко-сити» мы обнаружили информацию, подтверждающую, что на самом деле мешочный вывоз мусора благополучно осуществляется в других населенных пунктах и районах, относящихся к зоне его обслуживания. Видимо, в данном случае непокорных жителей Скворчихи и Старого Ишимбая просто решили «подрессировать», отказываясь пойти им навстречу.

— Меня этот ответ не удовлетворяет совершенно хотя бы потому, что противоречие заложено уже в самом его тексте. Ключевые слова «постепенный переход» подразумевают постепенную отмену вывоза мешочного мусора по мере установки контейнерных площадок. А не так, как происходит у нас сейчас. Я вижу в этом нарушение наших прав и нарушение закона, — говорит Ильдар Каримов. — Я считаю такое отношение со стороны регоператора полным пренебрежением интересами населения. И ему наплевать, что в селе живут, в том числе, одинокие старики, многодетные семьи, которым не под силу ходить далеко к мусорным площадкам. По этой причине некоторые сельчане вынуждены складировать мусор на своей территории. Отсюда недалеко и до распространения инфекций.

В период самоизоляции эта проблема обострилась еще больше. Напомним, что по введенным в апреле правилам ограничений жителям Башкирии запретили выходить из домов дальше, чем на сто метров. А ведь контейнеры расположены гораздо дальше этого расстояния от домов многих наших жителей.

— Выходит, что местные власти вместе с регоператором сами создали условия для нарушения режима самоизоляции, — рассуждает Ильдар Каримов.