В Башкирии работодатель пытался уволить 800 человек из-за карантина по коронавирусу

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии вице-премьер Ленара Иванова рассказала о возмутительном поступке одного из работодателей, решившего уволить сразу 800 сотрудников из-за введения карантина в стране.

По словам Ленары Ивановой, данная информация поступила на горячую линию в минтруда.

— Нам стало известно об одном таком отличившемся работодателе, который заставил сразу 800 человек написать заявления об увольнении по собственному желанию, — уточнила Ленара Иванова.

Ленара Иванова подчеркнула, что к этому работодателю будут «большие вопросы».

Она напомнила, что с 30 марта в Башкирии. как и по всей стране, в соответствии с указом президента России, протекает нерабочая неделя. После этого поступило большое число обращений от жителей республики на горячую линию, только в выходные и поступило около 430.

Люди сообщают о своих опасениях, касающихся потери работы. С каждым таким случаем власти будут разбираться отдельно.