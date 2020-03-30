В Башкирии потребовали, чтобы за водителей фур и их спутников отвечал грузополучатель

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, представитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что следует особое внимание обратить на ситуацию с водителями большегрузов и лицами, сопровождающими грузы, которые приезжают в республику из других регионов.

По ее словам, под ответственностью подразумевается, что для водителей и их спутников следует подготовить жилые помещения, где они могли бы провести две недели в режиме самоизоляции. Недопустимо, чтобы эти люди свободно передвигались по городу, надеясь, что они не местные и правила их не касаются.