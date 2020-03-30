В Башкирии потребовали, чтобы за водителей фур и их спутников отвечал грузополучатель
Об этом сообщили на брифинге минздрава РБ.
Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном предотвращению распространения коронавирусной инфекции, представитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Пермина сообщила, что следует особое внимание обратить на ситуацию с водителями большегрузов и лицами, сопровождающими грузы, которые приезжают в республику из других регионов.
- Ответственность за этих людей несет целиком грузополучатель! - подчеркнула представитель Роспотребнадзора.
По ее словам, под ответственностью подразумевается, что для водителей и их спутников следует подготовить жилые помещения, где они могли бы провести две недели в режиме самоизоляции. Недопустимо, чтобы эти люди свободно передвигались по городу, надеясь, что они не местные и правила их не касаются.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии выявлены пять человек, зараженных коронавирусом, еще 104 человека были госпитализированы с подозрением на коронавирус.