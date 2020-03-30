В Башкирии на поддержку сельского хозяйства потратят почти 10 млрд рублей

Сегодня, 30 марта, в правительстве Башкирии провели онлайн-брифинг, посвященный мерам по повышению устойчивости экономики республики. Заместитель премьер-министра правительства РБ, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов рассказал о господдержке агропромышленного комплекса. В частности, он отметил, сумма, выделенная для поддержки аграриям в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, выросла почти в два раза.

— Для понимания, на 2020 год для прямой поддержки аграриев было заложено в бюджете 2,37 млрд рублей. Сегодня принято решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 2,75 млрд рублей. Итого до конца года мы должны освоить с аграриями 4,44 млрд рублей, — отметил Ильшат Фазрахманов.

Помимо этого на развитие сельского хозяйства ежегодно выделяются деньги не только из регионального бюджета, но и из федерального. В этом году общая сумма составит 9,6 млрд рублей – это более чем на один миллиард рублей больше, чем в прошлом году.