Не надо штрафовать: власти Башкирии просят проверяющих не наказывать предпринимателей
Об этом шла речь на оперативке в правительстве РБ.
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился ко всем представителям контролирующих органов с просьбой не штрафовать предпринимателей за выявленные нарушения.
Радий Хабиров сделал это, прервав выступление одного из чиновников. который отчитался о количестве выявленных нарушений различных предпринимателей по итогам рейдов, прошедших в выходные. Он напомнил также о режиме отсрочки налогов и прочих платежей для предпринимателей, введенном на время карантина
Тему продолжил и первый вице-премьер Андрей Назаров, который сообщил, что ряд банков разослали предпринимателям требования досрочно погасить различные платежи в связи с тем, что деятельность финансовых учреждений может быть ограничена.
- С одной стороны, мы делаем послабления предпринимателям, гарантируем отсрочки по платежам, а с другой стороны, банки рассылают такие требования. Нужно рассмотреть это вопрос и решить его, - заявил Андрей Назаров.