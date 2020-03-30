Не надо штрафовать: власти Башкирии просят проверяющих не наказывать предпринимателей

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров обратился ко всем представителям контролирующих органов с просьбой не штрафовать предпринимателей за выявленные нарушения.

Радий Хабиров сделал это, прервав выступление одного из чиновников. который отчитался о количестве выявленных нарушений различных предпринимателей по итогам рейдов, прошедших в выходные. Он напомнил также о режиме отсрочки налогов и прочих платежей для предпринимателей, введенном на время карантина

Тему продолжил и первый вице-премьер Андрей Назаров, который сообщил, что ряд банков разослали предпринимателям требования досрочно погасить различные платежи в связи с тем, что деятельность финансовых учреждений может быть ограничена.