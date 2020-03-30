Минсельхоз Башкирии: закрывать продуктовые магазины пока никто не планирует

Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном поддержке региональной экономики в период пандемии коронавируса, вице-премьер правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов авторитетно заявил, что закрытия продуктовых магазинов в формате шаговой доступности и других предприятий. торгующих продуктами питания, в республике пока не планируется.

Что касается проведения ярмарок. решение данного вопроса министр делегировал главам муниципалитетов, но предположил, что в ближайшее время их проведение будет нецелесообразно в связи с введением режима самоизоляции в стране.