В Уфе построят новое хранилище наличных денег

В пятницу, 30 марта, в Национальном банке по Республике Башкортостан – это региональное отделение Центрального банка России – «заложили капсулу времени» c посланием потомкам. Приурочено это было к началу строительства высокотехнологичного кассового узла – центра хранения и обработки наличных денег. Он включен в перечень «100 инвестиционных проектов к 100-летию Республики Башкортостан».

– Новый кассовый узел будет хорошим подарком к юбилею Башкортостана и прослужит долгую и добрую службу в области налично-денежного обращения в республике, – сказал на торжественной церемонии Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов.

Сегодня в республиканском Нацбанке уже действуют два кассовых узла – в северной и южной частях города. Новый кассовый узел, который откроется в 2019 году, заменит эти два, тем самым будут значительно снижены издержки на их содержание.