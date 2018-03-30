Башкомснаббанк провел ребрендинг и сменил название

Решение о том, что один из старейших республиканских банков сменит название, акционеры банка приняли еще 1 февраля 2018 года. Центральный банк подтвердил: использовать новое название можно. Теперь БКСБ называется так: РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество). Сокращенное название: РОСКОМСНАББАНК (ПАО).

- Переименование банка – важный шаг по развитию и совершенствованию бренда с целью сделать его более понятным для российских граждан. Стратегия банка предусматривает рост капитала и активов, расширение клиентской базы, прежде всего, за счет внедрения технологий дистанционного банковского обслуживания как в розничном секторе, так и в обслуживании корпоративных структур. Новое название будет полноценно отражать эту бизнес-модель, – прокомментировал председатель правления банка Флюр Галлямов.

В пресс-службе банка сообщили, что указанные изменения не повлекут за собой необходимость для клиентов что-то менять, изменять договоры и пр.: для них все останется так, как и было.