Башкирия заняла второе место в ПФО по количеству инвестиционных проектов

В рейтинге инвестиционной активности регионов Приволжского федерального округа Башкирия заняла второе место со 117 инвестиционными проектами. Рейтинг подготовил информационный портал «Волга Ньюс» совместно с порталом «Инвестиционные проекты».

В общей массе проектов 26 – это проекты, касающиеся нового строительства, 9 – проекты в стадии проектирования, 11 проектов – находятся в стадии подготовки к строительству, 26 – предпроектные разработки, 5 - проекты по модернизации, 40 -приостановлено.

Любопытна эта цифра: 40 – количество инвестиционных проектов, приостановленных в течение рассматриваемого периода. Доля таких проектов в Башкирии в общем количестве – 35% или каждый третий проект.

Дело в том, что вполне возможно, что в скором будущем эффективность деятельности регионов могут начать оценивать по упущенным инвестиционным возможностям, а значит, именно по количеству «незапущенных» инвестиционных проектов. Об этом на выездном заседании минэкономразвиятия России, прошедшем в Уфе в минувшую среду, 28 марта, заявил начальник департамента минэкономразвития России Дмитрий Вахруков:

- Мы сегодня пытаемся создать систему оценки деятельности регионов не по инвестициям, которые регион привлекает, а по объему инвестиций, которые он мог привлечь, но не привлек, - сказал он. - Мы их называем «упущенные инвестиции». Процесс этот мы запустим, думаю, в этом году, когда будем понимать, сколько инвестпроектов заявлялось в регион и сколько инвестпроектов было фактически доведено до стадии инвестиционного соглашения.

Первое место в ПФО по инвестиционной деятельности занимает Татарстан со 161 инвестиционным проектом. У соседей количество приостановленных инвестиционных проектов равно 35 или 21%.