Как жить: в России ипотека дорожает, а доступность жилья падает

Как жить: в России ипотека дорожает, а доступность жилья падает
Как жить: в России ипотека дорожает, а доступность жилья падает
Вчера, 16:35ЭкономикаАндрей КоролевФото: 1MI
Если в прошлом году был отличный спрос на недвижимость, а число ипотечных кредитов увеличилось, то этот год, кажется, умерит пыл этих показателей.

В прошлом году случился рекорд ввода нового жилья за всю историю современной России, превысивший показатели 2015 года. Банки тоже отметились — выросло число и объем ипотечных кредитов. Еще бы, ставки по ипотеке находились на исторических минимумах для России.

Прогнозы на 2022 год не такие радужные: глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов прогнозирует значительный рост цен, особенно в регионах:

— Велика вероятность, что цены на недвижимость в России вырастут еще на 20%. Москва, по всей видимости, будет стагнировать либо находиться в незначительном росте.

По словам эксперта, сейчас наблюдается рост мировых товарных цен, и в текущем году он будет очень большой. Цены на новостройки будут расти, потому что дорожают стройматериалы, а рубль, мягко говоря, не укрепляется.

Исследования показывают, что в среднем по России семья без проблем может влезть в ипотеку с доходом от от 90,2 тыс. руб. При этом дешевой ипотеки в этом году тоже уже не будет. Ограничивать разбушевавшуюся инфляцию будут, скорее всего, повышением ключевой ставки.

При этом эксперты считают, что никаких дополнительных мер по сдерживанию цен на недвижимость в текущем году правительство предпринимать не будет.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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