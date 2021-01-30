В 2020 году в России почти не было прямых иностранных инвестиций

Финансовые аналитики объясняют этот процесс тем, что большинство крупных российских компаний зарегистрировано в оффшорах. Там и оседают прибыли владельцев, которые потом зачастую возвращаются в форме прямых инвестиций. По мнению экспертов, отсутствие инфестиций — это не только свидетельство потери интереса иностранных инвесторов к России, но и индикатор того, что российские олигархи также не горят желанием инвестировать в родную страну.