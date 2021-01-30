В 2020 году в России почти не было прямых иностранных инвестиций

В 2020 году в России почти не было прямых иностранных инвестиций

Вчера, 17:35ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Схожее падение было зафиксировано после того, как Крым перешел в состав России.

По данным «Новых известий», в 2020 году в Россию практически перестали поступать инвестиции как от иностранных компаний, так и от российских. По данным Центробанка, они составили $1,4 млрд или 0,1% ВВП. Для сравнения — в 2019 г. было $28,9 млрд или 1.7% ВВП. При этом чистый отток капитала из России составил $47,8 млрд.

Финансовые аналитики объясняют этот процесс тем, что большинство крупных российских компаний зарегистрировано в оффшорах. Там и оседают прибыли владельцев, которые потом зачастую возвращаются в форме прямых инвестиций. По мнению экспертов, отсутствие инфестиций — это не только свидетельство потери интереса иностранных инвесторов к России, но и индикатор того, что российские олигархи также не горят желанием инвестировать в родную страну.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, подводя итоги 2020 года, отметил, что Башкирия сохранила положительную динамику по объему инвестиций в основной капитал — 209,6 млрд руб. При этом рост показателя составил 4,3% по итогам 9 месяцев уходящего года.

Related news:
инвестицииЭкономика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы