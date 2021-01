В 2020 году в России почти не было прямых иностранных инвестиций

Схожее падение было зафиксировано после того, как Крым перешел в состав России.

По данным «Новых известий», в 2020 году в Россию практически перестали поступать инвестиции как от иностранных компаний, так и от российских. По данным Центробанка, они составили $1,4 млрд или 0,1% ВВП. Для сравнения — в 2019 г. было $28,9 млрд или 1.7% ВВП. При этом чистый отток капитала из России составил $47,8 млрд. Финансовые аналитики объясняют этот процесс тем, что большинство крупных российских компаний зарегистрировано в оффшорах. Там и оседают прибыли владельцев, которые потом зачастую возвращаются в форме прямых инвестиций. По мнению экспертов, отсутствие инфестиций — это не только свидетельство потери интереса иностранных инвесторов к России, но и индикатор того, что российские олигархи также не горят желанием инвестировать в родную страну. Подробнее — в материале «Новых известий». Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, подводя итоги 2020 года, отметил, что Башкирия сохранила положительную динамику по объему инвестиций в основной капитал — 209,6 млрд руб. При этом рост показателя составил 4,3% по итогам 9 месяцев уходящего года.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter