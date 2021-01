Башкирия экспортировала в Италию товаров на 8,7 млн долларов

При этом объем импорта из Италии снизился на треть

За январь–ноябрь 2020 года взаимный товарооборот Башкирии и Италии составил почти 41 млн долларов (на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). При этом экспортированы из Башкортостана товары на сумму 8,7 млн долларов (увеличение почти в 2 раза), а импортированы на сумму 32,2 млн долларов (снижение на 30%). Экспортировались, в основном, минеральные продукты — топливо, продукция химической промышленности (каучук и резинотехнические изделия, продукты органической химии). Как отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров, потенциал по расширению товарооборота между Башкортостаном и Италией сегодня остается очень большим. — Мы готовы расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, медицины, машиностроения, девелоперских проектов, легкой промышленности, моды и дизайна. Также актуально развитие взаимодействия в области культуры, градостроительства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter