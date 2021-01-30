Башкирия экспортировала в Италию товаров на 8,7 млн долларов

За январь–ноябрь 2020 года взаимный товарооборот Башкирии и Италии составил почти 41 млн долларов (на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года). При этом экспортированы из Башкортостана товары на сумму 8,7 млн долларов (увеличение почти в 2 раза), а импортированы на сумму 32,2 млн долларов (снижение на 30%).