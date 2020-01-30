В Башкирии начали строить солнечную электростанцию за 3,5 млрд рублей
Сегодня, 09:27ЭкономикаНадежда ВалитоваФото: vk.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Стерлибашевском районе республики уже в этом году должна появиться самая большая солнечная электростанция региона.
Сюжеты: Фотофакт
По словам главы республики Радия Хабирова, мощность ее составит 25 мегаватт. При этом хватить ее должно не только на Стерлибашевский район, но и на окрестные села, деревни и даже частично Стерлитамак. Связано это с тем, как заявил глава Башкирии, что Стерлибашевский район потребляет примерно 4 мегаватт энергии.
Достроить электростанцию власти планируют уже летом этого года. На ней буду работать 20 человек.
По словам Радия Хабирова, такая электростанция важна в первую очередь как самый экологический чистый способ выработки энергии, отметив, что «Башкирия теперь тоже в тренде».
Всего в строительство подобных солнечных электростанций планируют выделить до 6 млрд рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей