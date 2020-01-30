В Башкирии начали строить солнечную электростанцию за 3,5 млрд рублей

По словам главы республики Радия Хабирова, мощность ее составит 25 мегаватт. При этом хватить ее должно не только на Стерлибашевский район, но и на окрестные села, деревни и даже частично Стерлитамак. Связано это с тем, как заявил глава Башкирии, что Стерлибашевский район потребляет примерно 4 мегаватт энергии.