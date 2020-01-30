Минэнерго США: нефть может подорожать до 183 долларов за баррель к 2050 году

В Министерстве энергетики США не исключают, что к 2050 году черное золото вырастет в цене до 183 долларов за баррель. Об этом информирует RNS.

Согласно базовому сценарию стоимость нефти будет составлять порядка 105 долларов за баррель. При этом третий сценарий предполагает, что баррель черного золота может стоить 46 долларов.

Эксперты EIA в базовом сценарии заложили, что объем нефтедобычи в США к 2022 году составит 14 миллионов баррелей в день. Данный показатель добычи должен сохраниться до 2045 года.