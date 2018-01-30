В Уфе продан крупнейший актив «Судоремонтно-судостроительного завода»

Неизвестная на рынке Уфы компания готова заплатить за активы завода 136,6 миллионов.

Внешний управляющий дочернего предприятия «Башкирское речное пароходство» - ООО «Судоремонтно-судостроительный завод» Зайтуна Ахияртдинова на торгах с первой попытки продала крупнейший актив предприятия в Кузнецовском затоне, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Актив, на торгах, которые состоялись 23 января, решила приобрести за 136,3 млн руб неизвестная на рынке компания «Дионис». Имущественный комплекс предприятия включает 10 административных, производственных и вспомогательных зданий площадью 6,5 тыс кв м с участком площадью 5,3 га. Их кадастровая стоимость оценивается в 77,6 млн руб. В настоящее время офисы сдаются в аренду.

Этот участок находится на склоне реки Белой и имеет вид разрешенного использования — «под размещение производственной базы».

Еще одним участником аукциона стала компания ООО «Континент» (принадлежит Сергею Александровичу, специализируется на вложении в ценные бумаги). Но компания своего ценового предложения не сделала.

Договор о купле-продаже пока не подписан.

ООО «Дионис», по данным «Спарк-интерфакс», принадлежит Гульназ Галяутдиновой. Компания зарегистрирована в июле 2017 года с уставным капиталом 10 тыс руб. Основной вид деятельности – оптовая торговля. Выручка в 2016 году составила 29,2 млн руб, чистая прибыль - 10 тыс руб. По данным «Коммерсанта», госпожа Галяутдинова ранее была ликвидатором профсоюзной организации строительной компании «Башхимремонт» в Стерлитамаке, а также ликвидировала профком Ишимбайского специализированного химзавода катализаторов.

Напомним, банкротство Судоремонтно-судостроительного завода началось в 2016 году по инициативе ООО «Фонд жилищного строительства — недвижимость» (на 75% принадлежит самому себе, на 25% — ГУП ФЖС). Весной прошлого года в компании было введено внешнее управление. Крупнейшим кредитором предприятия является госинвесткомпания Башкирии «Региональный фонд». Общая сумма задолженности оценивается в 120,2 млн руб.

Теоретически это значит, что компания, продав свой актив, сможет рассчитаться с долгами. В минземимущества изданию сообщили, что банкротство предприятия будет прекращено.

Информации о том, какие активы предприятия сохранились, в открытом доступе нет.