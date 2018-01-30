Челябинская область и банк УРАЛСИБ подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение предусматривает участие банка в развитии приоритетных отраслей экономики.

30 января подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области и банком УРАЛСИБ. Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский и Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров.

Соглашение предусматривает участие банка УРАЛСИБ в развитии приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и предпринимательской среды Челябинской области. Планируется популяризация механизмов господдержки среди предпринимательского сообщества. Сотрудничество между правительством Челябинской области и банком позволит создать благоприятные условия для развития бизнес-климата в регионе. Особое внимание будет уделяться развитию женского предпринимательства и участию в развитии системы государственно-частного партнерства в реализации инфраструктурных проектов.

- Мы знаем УРАЛСИБ как надежного партнера для бизнеса и органов государственного управления, – отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. – В России вы входите в число лидеров по объему кредитования малого и среднего бизнеса, по выдаче ипотечных кредитов. Это направления, которые интересны Челябинской области в плане повышения инвестиционной привлекательности региона и перспективного социально-экономического развития. Предлагаю уточнить наши позиции по дальнейшему сотрудничеству и затем подписать Соглашение, документально закрепив достигнутые договоренности.

Подписание состоялось в рамках рабочей встречи делегации банка с представителями руководства и институтов развития Челябинской области.

Глава региона предложил представителям банка рассмотреть возможность участия в крупных инвестиционных проектах, реализуемых в области в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС 2020 года.

- Эффективное взаимодействие с государственными и муниципальными органами во всех регионах присутствия банка является одним из важнейших направлений нашего стратегического развития, – отметил Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров. – Данное соглашение позволяет нам системно и эффективно сотрудничать в деле реализации важнейших для региона задач, направленных на социально-экономическое развитие Челябинской области.

Справка. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Fitch Ratings, «B-» Standard&Poor’s и «B3» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает: 6 филиалов, 280 точек продаж, 1 485 банкоматов, 518 платежных терминалов и 23 689 POS-терминалов.