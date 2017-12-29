«Система» перечислила «Башнефти» 20 миллиардов рублей

26 декабря «Система» и «Роснефть» заключили мировое соглашение.

Дочерняя структура АФК "Система" - "Система-Инвест" - перечислила "Башнефти" первый платеж в рамках мирового соглашения с "Роснефтью" и "Башнефтью" в размере 20 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на представителя корпорации Сергея Копытова.

По его словам, остальные платежи по мировому соглашению будут напрямую осуществляться АФК «Система».

26 декабря Арбитражный суд Башкирии утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и Минземимущества Башкирии с АФК "Система" и "Система-Инвест". Согласно этому соглашению «Система» должна выплатить «Башнефти» 100 млрд руб., в том числе 80 млрд руб. «Система», а 20 млрд руб. – «Система-Инвест». Компании ответчику предстоит еще 40 млрд руб. выплатить до 28 февраля 2018 года, а оставшиеся 40 – до 30 марта.

Для того, чтобы возместить убытки «Башнефти», «Система» использует собственные и заемные средства. Кредиты компания возьмет в Сбербанке и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Мировое соглашение также предусматривает постепенное снятие ареста с части активов АФК «Система», наложенного в качестве обеспечения по искам "Роснефти", в том числе с акций "Детского мира" и МТС.