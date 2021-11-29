«Семейная ипотека»: новые условия и возможности

Программа «Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Если ранее программа была актуальна только для семей, в которых воспитываются несколько детей, то с 1 июля 2021 года ее начали выдавать родителям с одним ребенком. Воспользоваться льготными условиями могут все российские семьи, в которых ребёнок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В том числе и родители, воспитывающие приёмных детей и детей с инвалидностью. Кроме того, если инвалидность ребенку будет установлена после 2022 года, такие семьи смогут воспользоваться программой до 2027 года.