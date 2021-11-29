Башкирия оказалась в числе самых закредитованных регионов России

Известно, что за неполный 2021 год Центральным банком России было выявлено 12 компаний, которые нелегально кредитуют население Башкирии. Так, 7 подобных компаний это бывшие ломбарды, которые по тем или иным причинам не вошли в обновленный реестр Нацбанка.