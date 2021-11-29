Башкирия оказалась в числе самых закредитованных регионов России

РИА Новости составило рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения в 2021 году. Башкирия расположилась на 79-й строчке рейтинга закредитованности населения, против 78 строчки в 2020 году.
В соответствии с данными рейтинга соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году в Башкирии составило 80,1, против 70,6% в 2020 году.
В среднем житель Башкирии 340,1 тысячи рублей, при том что в 2020 году долг среднего жителя региона составлял 275,4 тысячи рублей.
При этом за 12 месяцев задолженность на одного человека увеличилась на 60,8 тысяч рублей.
Хуже чем в Башкирии дела с закредитованностью населения обстоят в республике Калмыкия, республике Тыва и в Курганской области, также еще ниже Башкирии в рейтинге оказались Удмуртская республика, Оренбургская область и Алтайский край.
Отметим, 22 ноября Mkset сообщал, что в Башкирии 12 кредитующих население компаний работают нелегально. Большая часть подобных компаний — бывшие ломбарды, которые не вошли в обновленный реестр Нацбанка. Также список покинули и микрокредитные компании.
Известно, что за неполный 2021 год Центральным банком России было выявлено 12 компаний, которые нелегально кредитуют население Башкирии. Так, 7 подобных компаний это бывшие ломбарды, которые по тем или иным причинам не вошли в обновленный реестр Нацбанка.