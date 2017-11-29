Стало известно, кто сможет получать ежемесячные пособия за первенца

Для получения новых пособий будет неважно, работают родители или нет.

29 ноября Владимир Путин озвучил несколько инициатив в социально-демографической сфере, в том числе рассказал о ежемесячных выплатах на рождение первого ребенка до полутора лет, сообщает «РБК».

Ежемесячную выплату родителям первого малыша установят с 2018 года. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка в субъекте. В среднем сумма составит 10523 рубля в 2018 году, в последующие два года сумму повысят примерно на 300 рублей. При этом расходы на реализацию этих мер на три года составят почти 145 миллиардов рублей.

Также планируется продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года до 2021 года.