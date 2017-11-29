Стало известно, кто сможет получать ежемесячные пособия за первенца

29 ноября Владимир Путин озвучил несколько инициатив в социально-демографической сфере, в том числе рассказал о ежемесячных выплатах на рождение первого ребенка до полутора лет, сообщает «РБК».
Ежемесячную выплату родителям первого малыша установят с 2018 года. Сумма будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка в субъекте. В среднем сумма составит 10523 рубля в 2018 году, в последующие два года сумму повысят примерно на 300 рублей. При этом расходы на реализацию этих мер на три года составят почти 145 миллиардов рублей.
Также планируется продлить программу материнского капитала, которая должна была завершиться в конце следующего года до 2021 года.
Пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года. Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года. То есть при определении размера новых пособий и круга получателей в 2018 году будут использоваться, соответственно, показатели регионального прожиточного минимума детей и прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года.