На "Промсвязи" подтвердили, что рассматривается возможность продажи завода

Опасения работников уфимского завода "Промсвязь" оказались не беспочвенны. Руководство предприятие подтвердило, что сейчас решается вопрос о его продаже, а срочные контракты с работниками продлены не будут. Объясняет директор это низкой конкурентоспособностью продукции и невысокой прибылью завода.

В ответ на запрос Медиакорсети директор завода Дмитрий Тимкин подтвердил, что имущество предприятия общей стоимостью более 822 миллионов рублей выставлено на продажу. Объясняет это он тем, что "Промсвязь" имеет "невысокую прибыль (по данным СПАРК выручка около двух млрд руб, чистая прибыль - более 246 млн руб - прим.ред.) и значительные объемы пустующих площадей". Из 40,7 тысяч квадратов общей площади, как сообщил Тимкин, занято не более 27%.

- Параллельно решается вопрос о целесообразности нахождения производственной линии завода в структуре ПАО "Ростелеком" и рассматривается возможность его продажи, - сообщил директор предприятия. - Текущая загрузка производственной линии составляет не более 25%, что связано с низкой конкурентоспособностью выпускаемой заводом продукции относительно рыночных аналогов.

Именно низкая загрузка мощностей, как пояснил директор, является причиной того, что в этом году завод не продлевал и не будет продлевать срочные трудовые договора. Штатный персонал, как заверил Тимкин, пока не сокращен и сокращаться до конца года не будет. Что планируется делать в следующем году директор завода не уточнил.