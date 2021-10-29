Выручка предпринимателей Башкирии упала на 70-80%

Новые коронавирусные ограничения повлияли на снижение выручки предпринимателей. Бизнес-омбудсмен Башкирии считает, что это происходит из-за частых проверок и дополнительных трат на сотрудников, которые проверяют QR-коды.

Выручка предпринимателей, которых затронули новые коронавирусные ограничения в Башкирии, снизилась на 70-80%. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен республики Флюр Асадуллин после экспертного совета по правам предпринимателей. По словам президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольги Киселевой, в республике сейчас действуют более 400 фитнес-клубов и все они наблюдают крайне низкий трафик посещения, из-за чего выручка упала на 80%. Асадуллин подчеркнул, что основная проблема в том, что в организациях происходят частые проверки и появились дополнительные расходы на сотрудников, которые проверяют на входе QR-коды. Также в фитнес-клубах резко увеличились случаи возвратов абонементов. Ранее Азамат Галин на заседании членов СПЧ сообщил о том, что количество посетителей в магазинах значительно снизилось после ведения QR-кодов и выручка в торговых центрах упала на 60%.

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