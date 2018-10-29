Жители Башкирии набрали кредитов в сумме 200 миллиардов рублей

За истекший восемь месяцев текущего года жители Башкирии взяли в банках кредитов на общую сумму 200 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года это в 1,4 раза больше. Почти треть всех кредитов – ипотечные. К слову, по сравнению с прошлым годом желающих влезть в ипотеку заметно увеличилось – в 1,7 раза. Эти данные приводит Национальный Банк Башкирии – подразделение Банка России.

Всего кредитный портфель жителей Башкирии по состоянию на 1 августа 2018 года, - это не только выданные за восемь месяцев, но и вообще выданные по состоянию на текущую дату, составляет 373 миллиарда рублей. Это на четверг, на 24%, больше, чем на 1 августа 2017 года. Если эту сумму поделить на всех жителей Башкирии, то на каждого, включая новорожденных и престарелых старцев приходится примерно почти по сотне тысяч.

Средняя процентная ставка по обычным потребительскими кредитам – 15,1%, в начале года кредиты стоили на полпроцента дороже. Средняя ипотечная ставка – 9,4%, минус 0,2% с начала года.

Жители республики не только стали в этом году больше занимать, но и более аккуратно относиться к своим обязанностям: доля просроченных кредитов снижались с 7,1% до 5,3%.