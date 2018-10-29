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В России из-за налогового маневра подорожает битум
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

В России из-за налогового маневра подорожает битум

Сегодня, 21:15Экономика
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