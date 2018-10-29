В России из-за налогового маневра подорожает битум

По словам Костюченко, из-за налогового маневра может резко подорожать битум, что может создать риск для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Чтобы сократить риски, нужно заняться долгосрочным планированием и добиться гарантий закупок сырья у компаний на несколько лет вперед. Об этом пишет газета «Известия».

Отмена таможенной пошлины на нефть к 2024 году может привести к росту стоимости битума. Глава департамента Минтранса отметил, что это приведет к дополнительным затратам на дорожно-строительные работы – до 2024 году потребуется 250-300 миллиардов рублей с учетом того, что нефть будет стоить 73 доллара за баррель.

Это ситуация может повлиять на детали нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Протяженность строительства и ремонта автомобильных дорог может уменьшиться на 10%. Костюченко отметил, что Минтранс с другими ведомствами собирается проработать меры, стимулирующие НПЗ к производству битума.