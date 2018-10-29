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В новом году в квитанциях появится графа за оказание услуги по обращению с ТКО
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В новом году в квитанциях появится графа за оказание услуги по обращению с ТКО

Сегодня, 11:02ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко
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