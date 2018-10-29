Toyota сократила производство автомобилей на 4,5%
В сентябре Toyota Motor Corporation (TMC) совместно с подразделениями Daihatsu Motor и Hino Motors выпустила 867 300 машин.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство компании сократилось на 4,5%. Об этом пишет RNS.
В пресс-службе японского автогиганта рассказали, что в прошлом месяце под маркой Toyota было собрано 723 600 машин. Это на 7,9% меньше показателей сентября 2017 года.
На производстве Toyota в Японии в минувшем сентябре было выпущено 333 700 машин. Снижение производства в сравнении с сентябрем прошлого года составило 9,7%. За последние два месяца это стало первым падением. Всего из страны Восходящего солнца было экспортировано около половины собранных в сентябре автомобилей Toyota (157 000 штук).
Экспорт продукции японского автогиганта снизился на 11,1%. Это произошло впервые за последние три месяца. Причиной снижения экспорта стала ситуация на рынках государств Северной и Южной Америк, Европы, а также стран Океании, Ближнего Востока и Африки.
В сентябре 2018 года за пределами Японии на производствах ТМС было произведено 533 600 машин (снижение на 1%). Из них под брендом Toyota собрано 482 600 автомобилей.