Toyota сократила производство автомобилей на 4,5%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство компании сократилось на 4,5%. Об этом пишет RNS.

В пресс-службе японского автогиганта рассказали, что в прошлом месяце под маркой Toyota было собрано 723 600 машин. Это на 7,9% меньше показателей сентября 2017 года.

На производстве Toyota в Японии в минувшем сентябре было выпущено 333 700 машин. Снижение производства в сравнении с сентябрем прошлого года составило 9,7%. За последние два месяца это стало первым падением. Всего из страны Восходящего солнца было экспортировано около половины собранных в сентябре автомобилей Toyota (157 000 штук).

Экспорт продукции японского автогиганта снизился на 11,1%. Это произошло впервые за последние три месяца. Причиной снижения экспорта стала ситуация на рынках государств Северной и Южной Америк, Европы, а также стран Океании, Ближнего Востока и Африки.